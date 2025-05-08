Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 31