Yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29