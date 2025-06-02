Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu ve doğu kesimlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32