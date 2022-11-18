Yürüme güçlüğünü ve ağrıları hafife almayın

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topçu, bacak ağrıları veya yürüme güçlüğünü hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Periferik arter hastalığı

Kalpten beyne kanı taşıyan ana damarlar olan karotis atardamarları hastalıklarının ve bacakları ve ayakları besleyen atardamarların hastalıkları olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topçu, “Bacak damarlarını besleyen damarlarda oluşan tıkanıklıklar kangren ve sonrasında ayağın kaybedilmesine kadar giden sonuçlar doğurmaktadır. Bizim hastamız 49 yaşında genç erkek bir hasta. Ek bir hastalığı yok. Fakat bacak damar tıkanıklığı için çok büyük bir risk faktörü olan sigara kullanımı mevcut. Hastamız bize özellikle sağ bacakta ağrı ve yürüme güçlüğü ile başvurdu. Muayene sonucunda bacakları besleyen damarlarda tıkanıklıktan şüphelenerek bacak damarları için anjiyografi yaptık. Anjiyografide sağ bacağı besleyen ana damarın tam tıkalı ve sol bacağı besleyen damarın yüzde 90 daralmış olduğunu tespit ettik” dedi.

Bacak damarları tıkanıklığı için tedavi seçenekleri açık ameliyat veya stent ile damar açma işlemleri olduğunu ifade eden Topçu, “Teknolojik gelişmeler tam tıkalı damarların ameliyat gerektirmeden açılmasına imkan sağlamaktadır. Biz de hastamızın problemli damarlarına stent uygulamaya karar verdik. Her iki bacak damarına da başarılı stent işlemi uygulayarak damar açma işlemini gerçekleştirdik. İşlemden hemen sonra bacak damarları kanlanmaya başladığı için hastanın şikayetleri ve yürüme problemi giderilmiş oldu. Hastayı ertesi gün yürüyerek taburcu ettik” ifade etti.

Yürüme güçlüğü çeken Yavuz Selek ise, “Bir yıldır doğru dürüst yürüyemiyordum. Belden kaynaklı olduğunu düşünüyorduk. Belimle alakalı değilmiş. Doktorumuz gereken işlemleri yaptıktan sonra kuş gibi oldum” diye konuştu.