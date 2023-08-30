Yürürken fark ettiği telefonu kaşla göz arasında böyle çaldı

Bursa’da hırsızlık şüphelisi kişi yürürken camının açık olduğu fark ettiği kamyonetten telefonu alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Bursa’nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi üzerinde yürüyen kişi yan tarafta park halindeki kamyonetin camının açık olduğunu gördü. Hızlı bir kararla dönen şüpheli hemen kamyonete yanaşıp, gözüne kestirdiği cep telefonunu kaşla göz arasında alarak hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. O anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.