Yürüyen Ayaklar 'a SETAŞ eşlik etti

Yapılan etkinlikle ilgili olarak Yürüyen Ayaklar Seyahat Blogu’ndan yapılan bilgilendirme şu ifadelere yer verildi; “Istrancaların sisli puslu ve ince ince ıslatan yağmurlu havasında Ruhu Doğaya Aşık SETAŞ KİMYA ayakları ile yine doğadaydık... Mevsim kış; hava yağmurlu, yerler çamurlu, bunu bildikleri halde doğada olmaya istekli ve heyecanlı bir gurupla beraberdik...

“ROMA KÖPRÜSÜNE ULAŞTIK”

Roma İmparatorluğu'ndan kalma, Çatalca’nın dünyaca ünlü su kemerlerinden Keçigerme ve Kumarlıgerme'yi adımlayacaktık ama son anda zamanla ilgili yeni bir gelişme olunca hedefi Roma köprüsü ve Kumarlıgerme yaptık. Orman içinden ince patikalar dan adımlayarak önce Roma köprüsüne ulaştık. Köprü mü? Germe mi? Diye biraz sohbet edip Kumarlıgerme'ye hareket ettik.

“HEYBETLİ KUMARLIGERME'YE ULAŞTIK”

İnce patikalar, pirenler ile kaplanmış eski orman yolları, dere yataklarını geçerek yıllara meydan okuyan, heybetli Kumarlıgerme'ye ulaştık. Hızlıca bir ateş yakıp çay-kahve, poğaça ve tatlı faslına geçtik. Dinlendik, damaklarımız tatlandı, ateşin keyfini de alarak tekrar düştük yollara hafif bir çıkış patikasından sonra gelen çamurlu yol biraz yorunca yeniden yoldan çıkıp patikalardan yavaş yavaş bitime doğru yol aldık. Hafif ıslanmış, bolca çamurlanmış, biraz da yorulmuş olarak yürüyüşü tamamladık.

“SETAŞ KİMYA’YA TEŞEKKÜR EDERİZ”

SETAŞ KİMYA'nın Çatalca'da bulunan açık hava sosyal tesislerine geçerek ateş başı muhabbet eşliğinde yemek keyfî ile günü tamamladık. Personellerine doğa bulaşması ile sosyal aktive sağlayan SETAŞ KİMYA yönetimini kutluyor, tercihlerini yine bizden yana kullandıkları için teşekkür ediyoruz.