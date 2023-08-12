Yürüyen Köşk'ü 1 yılda 80 bin kişi ziyaret etti

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yürüyen Köşkü yılda 80 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Yürüyen Köşk’ün hikayesini anlatan Tutuk, Atatürk’ün 21 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’dan Bursa’ya gitmek üzere Ertuğrul yatıyla yola çıktığını Yalova açıklarından geçerken sahilde gördüğü ulu çınardan çok etkilendiğini ifade etti. Tekneyle kıyıya çıkıp ağacın gölgesinde oturan Atatürk, çınarın yanına kendisi için küçük bir ev yapılmasını istediğini ifade eden Tutuk, “Ahşap, iki katlı bu ev 22 günde yapılarak, 12 Eylül 1929’da tamamlanıyor. Bir yıl sonra 1930 yılının yaz aylarında Atatürk Millet Çiftliği’ndeki köşküne geliyor. Ağacın dallarının binanın çatısına ve duvarına dayandığını öğrenen Atatürk, “Dal kesilmeyecek, köşk kaydırılacak” diyor. Bunun üzerine 8 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul Fen İşleri Yollar ve Köprüler Şubesi’nden gelen mimar ve mühendis ekipler tarafından başlatılan çalışma ile köşkün etrafı temel seviyesine kadar kazılıyor ve temelin altına tramvay rayları yerleştiriliyor. Öncelikle köşkün teras bölümü bir günde kaydırılıyor, geri kalan iki gün içinde de ana binanın raylar üzerinde yürütülme işlemi tamamlanıyor. Bina 4.80 m. kadar doğuya kaydırılıyor. Böylece köşk yıkılmaktan, ağaç dalı da kesilmekten kurtuluyor” diye konuştu.

“Önemli kararlar Yürüyen Köşk’te alındı”

1929 yılından günümüze kadar korunan Yürüyen Köşk ile ilgili bilgiler veren Tutuk, “Çevre bilinci konusunda bir ilk teşkil eden Yürüyen Köşk’ümüzde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dönemin önemli Türk ve yabancı devlet adamlarını burada ağırlamıştır. Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tarihine yön verecek önemli kararları yine bu köşkte almıştır. Atatürk, köşke 1930-1937 yılları arasında aralıklarla gelip gitmiştir” dedi.

“Yıllık 80 bin kişiyi ağırlıyor”

Köşkün yılda 80 bin kişiyi ağırladığını söyleyen Tutuk, “Köşk, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12. 71980 gün ve 12238 sayılı kararı ile korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları arasında sayılmış ve tescili yapılmıştır. Köşkün yürütülmesine sebep olan tescilli Çınar Ağacı hakkında 2015 yılında hazırlanan rapor neticesinde Doğu Çınarı türündeki ağaç 390 yaşındadır. 2006 yılında restorasyonu yapılarak halkın ziyaretine açılan köşk, Yalova’nın en gözde mekanı durumundadır. Düzenli olarak bakım çalışmalarını yaptığımız Yürüyen Köşk’ü yılda yaklaşık 80 bin kişi ziyaret ediyor” diye konuştu.