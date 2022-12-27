Yürüyerek geldi, ayakkabıları ve bisikleti çalarak kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde apartmana giren bir hırsız önce dairenin önündeki ayakkabıları ardından da apartman otoparkında bulunan bisikleti çaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 633/2. Sokak’ta bulunan Karaman Konakları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık Salı günü öğle saatlerinde site içinde yer alan bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, bir süre binanın içinde dolaştıktan sonra, daire önünde bulunan ayakkabıları çalarak apartmandan çıktı. Hırsızın asansör ve merdivenleri kullanmak arasında kararsız kalması ise kameralara yansıdı. Rahat tavırlarıyla "Pes" dedirten hırsız, bir süre sonra tekrardan aynı apartmana geldi. Pişkin hırsız bu kez de gözüne apartmanın otopark katında bulun bisikleti kestirdi. Bisiklete binerek otopark kapısından çıkan hırsız, poşete koyduğu ayakkabılar ile uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayakkabıları ve bisikleti çalınan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.