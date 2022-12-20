Bilecik’in Bayırköy beldesinde yürüyüş yolu yenileniyor.

Bayırköy beldesinin Gazi Mahallesi Ovalar mevkiinde bulunan yürüyüş yolunda yıpranma ve bozulmalar meydana gelmişti. Vatandaşların daha sağlıklı koşullarda yürüyüş yapmaları ve bölgeyi daha kaliteli hale getirmek için harekete geçen Bayırköy Belediyesi yol güzerhagında parke taşı döşeme ve kaldırım taşı yenileme çalışmalarını başlattı.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye ekiplerimiz tarafından beldemiz Gazi Mahallesi Ovalar Mevkiinde yapılan 18 uygulaması parselasyon çalışmaları sürerken bu mevkide bulunan yürüyüş yolumuzda yıpranma ve bozulmalar meydana gelmişti. Yaz aylarında vatandaşlarımızın vakitlerini geçirdikleri, yürüyüşler yaptıkları bu yol güzergahında parke taşı döşeme ve kaldırım taşı yenileme çalışmalarımız başlamıştır. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli şekilde yürüyüş yapmaları için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.