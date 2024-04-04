Yusuf Alemdar mazbatasını aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Yusuf Alemdar, mazbatasını aldı.

Yusuf Alemdar mazbatasını aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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31 Mart Yerel Seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Yusuf Alemdar, mazbatasını aldı.

Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yusuf Alemdar, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 47.19’luk oy oranı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Alemdar, seçimlerin ardından Sakarya Adalet Sarayı Ek Binası’nda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Ethem Özkan’dan mazbatasını aldı.

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