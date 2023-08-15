Yusuf Demir, Basel'e kiralandı

İsviçre Süper Ligi takımlarından Basel, Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yusuf Demir, Basel'e kiralandı
Editör
EditörEditör
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İsviçre Süper Ligi takımlarından Basel, Galatasaray’ın 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Basel, Galatasaray’dan Yusuf Demir’i kiralık olarak renklerine bağladı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar İsviçre ekibinin formasını giyecek. Geçtiğimiz sezonun başında Rapid Wien’den, Galatasaray’a transfer olan Yusuf, sarı-kırmızılılarla 6 resmi maça çıkarken, gol ya da asist üretemedi.