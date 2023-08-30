Yusuf Erdem Gümüş Bandırmaspor'da

Bandırmaspor, sağ bek oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Yusuf Erdem Gümüş Bandırmaspor'da
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Bandırmaspor, sağ bek oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, yeni bir transfer yaptı. Bordo-beyazlılar, Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. 21 Temmuz 2003 doğumlu sağ bek oyuncusu Yusuf Erdem Gümüş’ün oynadığı 5 maçta 2 gol ve 4 asisti bulunuyor. Bandırmaspor’un yeni transferi Gümüş’ün oynadığı takımlar şu şekilde; Galatasaray U19, Karacabey Belediye Spor.

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