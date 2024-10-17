Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Feza Cilt Bezi'ne Teşekkür

Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Matbaa Teknolojisi Alanı’na temizlik malzemesi desteğinde bulunan Feza Cilt Bezi firmasına, öğrenci ve öğretmenleri adına teşekkür etti. Okul yönetimi, Feza Cilt Bezi’nin sağladığı desteğin öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine büyük katkı sağladığını belirtti. İş birliğinin, mesleki eğitimin kalitesini artırma noktasında önemli bir adım olduğunun altını çizen okul yetkilileri, Feza Cilt Bezi firmasının eğitime sunduğu değerli katkıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Okul yönetimi, bu tür desteklerin, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından son derece faydalı olduğunu vurgulayarak, firmalara yapılan bu katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.