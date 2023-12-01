Yusuf Yazıcı, Lille tarihine geçti

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 10 golle Fransız temsilcisinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

Yusuf Yazıcı, Lille tarihine geçti
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fransa Ligue 1 ekibi Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 10 golle Fransız temsilcisinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Lille, deplasmanda Olimpija Ljubljana’yı 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, attığı golle Lille tarihine adını yazdırdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Lille formasıyla Avrupa kupalarında 10 gole ulaşan Yazıcı, Fransız takımının, Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu. Kırmızı-beyazlı takımın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lille’in Avrupa kupaları tarihinin en skorer oyuncusu Yusuf Yazıcı" ifadeleri yer aldı.

Matt Moussilou, Lille’nin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu rekorunu 9 gol ile elinde bulunduruyordu.