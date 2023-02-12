Yuto Nagatomo: 'Başınız sağ olsun, Allah sabır versin, kalbim, dualarım sizlerle'

Japonya’da FC Tokyo forması giyen Yuto Nagatomo depremzedelere destek için sosyal medya hesabından, "Başınız sağ olsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle" paylaşımını yaptı.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları, destek mesajları gelmeye sürüyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen Japon oyuncu Yuto Nagatomo da sosyal medya hesabı üzerinden, "Başınız sağ olsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle" yazısı ile paylaşım yaptı.