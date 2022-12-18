Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 15'e geriledi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 15’e düştü. Su seviyesinin iyice azalmasıyla eskiden köyleri bağlayan köprüler de gün yüzüne çıkmaya başlarken, kuraklık sinyalleri endişe oluşturdu.

Başiskele’de bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 15’e geriledi. Beklenen yağışların düşmemesiyle barajın belli bölümlerinde adeta kuraklık görüntüleri ortaya çıktı. Uzun yıllar önce bölgedeki köyleri birbirine bağlayan köprüler, su seviyesinin azalmasıyla görülmeye başlandı. Güncel verilere göre, 7 milyon 660 bin metreküp su bulunan Yuvacık Barajı’nın ihtiyacı karşılaması için 11 Kasım tarihinden beri Sapanca Gölü’nden pompayla su çekiliyor. Beklenen yağışlar düşmezse önümüzdeki aylarda da gölden su çekilmeye devam edileceği öğrenildi. Barajın son durumu havadan da görüntülendi.