Yuvam Mamak Anaokullarında ders başladı

2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Mamak Belediyesi Yuvam Anaokullarında da başladı.

Ankara’nın Mamak Belediyesi Yuvam Anaokulları Peyami Sefa, General Zeki Doğan ve Fahri Korutürk Mahalleleri’nde hizmet veriyor.

Mamak Belediyesi Yuvam Anaokulları, okul öncesi minikler için eğitim fırsatı sunuyor. Temel matematik, Türkçe Dil Etkinliği, okumaya, yazmaya, kitap okumaya hazırlık, çizgi çalışması, el sanatları, İngilizce, drama, halkoyunları, akıl oyunları ve jimnastik dersleri ile Mamak Belediyesi Yuvam Anaokulları, minikleri ilkokula hazırlıyor.

Minikler, sadece temel eğitim almıyor; doğa ile iç içe tarımsal faaliyetlerin yapıldığı hayvan sevgisinin aşılandığı bir ortamda kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor.

Mamak Belediyesi Yuvam Anaokullarında çocuklar, kendilerini sevgi dolu ve güvende hissettikleri bir ortamda; akranları ile birlikte sosyal, akademik ve nitelikli bir eğitim alıyor.

“Mamak’ın geleceğini inşa ediyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yeni eğitim öğretim yılının kıymetli öğrencilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize eğitim çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle anaokullarımızda, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını eşdeğer oranda destekleyen, gelişimsel, çocuk merkezli bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolünün bilincinde olarak, uzman okul öncesi öğretmenlerimiz ile Mamak’ın geleceğini inşa ediyoruz” dedi.