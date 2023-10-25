Yüz bin kişiye afet farkındalık eğitimi verildi

6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına katılarak 24 kişinin hayatını kurtaran Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma ekipleri ilçede 100 bin kişiye Afet Farkındalık ve Tahliye Tatbikatı eğitimi verdi. Ekip sayısını da 2 buçuk kat artıran Ümraniye Belediyesi her an olabilecek bir doğal afete karşı hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 24 kişinin hayatını kurtaran Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi, muhtemel yeni afetlere yönelik ekip sayısını 2 buçuk kat arttırdı. Ekip ayrıca ilçe genelinde yaklaşık 100 bin kişiye, Afet Farkındalık ve Tahliye Tatbikatı eğitimi vererek çalmadık kapı bırakmadı.

Yüz bin kişiye afet farkındalık eğitimi

2000 yılında kurulan Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi, 2019’dan bu yana 100 bin kişiye eğitim verdi. Haftanın iki günü uzmanlar tarafından, Mahalle Afet Timleri’ne (MAT), kamu personeli, öğrenciler, STK’lar, site çalışanları ve AFAD gönüllülerine iki saatlik eğitim verilerek tatbikat yaptırılıyor. Eğitimlerde; deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar, afet ve acil durum çantası, planlama, deprem anında unutulmaması gerekenler ve iletişimin kesilmemesi gibi konular ele alınıyor.

Ekip sayısı da 2 buçuk kat arttı

Ümraniye Belediyesi, muhtemel İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ümraniye Belediyesi, muhtemel İstanbul depreminde görev alacak arama-kurtarma ekibine yeni üyeler katmaya devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi, tam teçhizatlı araçlarla ve 59 kişilik profesyonel akreditasyonunu tamamlamış uzman ekiple muhtemel bir afette tam müdahale imkânı veriyor.