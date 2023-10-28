Yüz binlerce vatandaş Büyük Filistin Mitingi'ne akın ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için yüz binlerce vatandaş alana akın ediyor. Öğle saatlerinden itibaren onlarca vatandaş gerek şahsi araçlarıyla gerekse de toplu taşıma araçlarıyla ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla miting alanına doğru ilerliyor.

Yüz binlerce vatandaş Büyük Filistin Mitingi'ne akın ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılmak için yüz binlerce vatandaş alana akın ediyor. Öğle saatlerinden itibaren onlarca vatandaş gerek şahsi araçlarıyla gerekse de toplu taşıma araçlarıyla ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla miting alanına doğru ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı’nda Büyük İstanbul Mitingi düzenlenecek. Mitinge gitmek isteyen yüz binlerce vatandaş öğle saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktı. 7’den 77’e onlarca ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar miting alanına doğru gelmeye devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman