Yüzde 100 doluluğa ulaşan Yuvacık Barajı'ndan 9 kamyon atık çıkarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşan kentin en önemli içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda, su kalitesini ve ekosistemi korumak amacıyla yüzeyden 125 metreküp atık topladı.

"Sıfır Kirlilik" ilkesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında kentin su kaynakları ve Marmara Denizi’nin geleceği koruma altına alınıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İSAŞ koordinasyonuyla Yuvacık Barajı’nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Son yağışların etkisiyle tam doluluk kapasitesine ulaşan barajda, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için fazla su Sapanca Gölü’ne kontrollü şekilde aktarılmaya başlandı.

Amfibi araçlarla 9 kamyon atık çıkarıldı

İçme suyu kalitesini en üst seviyede tutmak için harekete geçen ekipler, yüksek teknolojili amfibi araçlarla göl yüzeyinde biriken ve doğadan gelen atıklara müdahale etti. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, yaklaşık 9 kamyon dolusuna denk gelen 125 metreküp atık havzadan uzaklaştırıldı. Bu müdahaleyle hem bölgenin içme suyunun saflığı güvence altına alındı hem de doğal ekosisteme nefes aldırıldı.

Atıklar kaynağında engelleniyor, ekonomiye kazandırılıyor

Kirlilikle kaynağında mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, Kumla ve Kilez dereleri gibi stratejik noktalara yerleştirdiği sabit bariyerlerle son 5 yılda 692 metreküp atığın denize ulaşmasını engelledi. Ayrıca 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan deniz süpürgeleri, aynı dönemde yaklaşık 107 bin metreküp sıvı atığı toplayarak İZAYDAŞ aracılığıyla bertaraf etti. Toplanan atıklar enerji ve ekonomiye geri kazandırıldı.

İzmit Körfezi’nde doğal yaşam yeniden canlanıyor

Avrupa’nın en büyük çevre yatırımlarından biri olan "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği" projesine ilişkin verilerin de paylaşıldığı açıklamada, bugüne kadar 270 futbol sahası büyüklüğündeki 195 hektarlık alanın temizlendiği bildirildi. Deniz tabanından yaklaşık 120 bin kamyona denk gelen 1 milyon 800 bin metreküp çamur çıkarıldı. Bu devasa temizlik harekatının ardından İzmit Körfezi’nde yunuslar yeniden görülmeye başlanırken, denizin filtreleri olan pinalar ve deniz çayırları ekosisteme geri döndü.