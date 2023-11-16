Yüzde 100 yerli elektrikli aracı 16 yaşındaki gençler kullanabilecek

Bursa’da 6 yatırımcının girişimiyle ortaya çıkan yüzde 100’e yakın yerli araç fuarda büyük ilgi gördü. Amperino Ceo’su Haluk Özbek, uluslararası standartlarda bir araç üreteceklerini belirterek, “16 yaşındaki gençlerimiz motosiklet ehliyetiyle aracımızı kullanabilecekler. Dolayısıyla aynı zamanda gençlerimiz ilk şoförlüklerini öğrendiği araç da olacak” dedi. Ayrıca, ilk araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilecek.

Go Green Türkiye Fuarı, Bursa’da açıldı. 16-18 Kasım 2023 tarihleri arasında ziyaret edilecek fuarda, 6 girişimci firmanın Amperino markasıyla yaptığı L-7 serisi ‘City Car’ segmenti araç dikkat çekti. 8 bin metrekare alanda yapılan fuarda sergilenen aracın prototipini ilk günden çok sayıda meraklısı inceleme fırsatı buldu. 16 yaşında bir gencin motosiklet ehliyeti ile kullanabileceği aracın prototip menzili 150 kilometre olsa da mesafe kolaylıkla 200 kilometreye kadar çıkabilecek. Yüzde 100’e yakın yerlilik oranıyla dikkat çeken 3 kişilik araç, şarj istasyonlarında ve evlerde kolaylıkla şarj edilebilecek. 2025 yılında seri üretime başlaması hedeflenen aracın satış fiyatının 15 ile 18 bin dolar arasında olması planlanıyor. 50 mühendisin 4 yıldır üzerinde çalıştığı araç, tamamlandıktan sonra farklı ülkelere de ihraç edilecek.

Amperino Ceo’su Haluk Özbek, fuarda araç ile ilgili bilgiler verdi. Özbek, “Dünya’da elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber ülkemizde elektrikli araçlarda otomotiv endüstrisinde iyi bir yer edinmeye çalışıyor. Bunun içerisinde Bursa’da zaten geleneksel otomotiv üretimindeki Türkiye’nin en önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Biz Bursalı farklı sektörlerdeki 6 girişimci ortakla birleşerek özellikle dünyadaki otomotiv endüstrisinin daha az gelişmiş ülkelere elektrikle beraber tanıdığı şansı değerlendirmek amacıyla bizler de sermayelerimizin bir kısmını aktararak, hatta değerli bir başlangıç dediğimiz noktadayız. İlk etapta mükemmel bir otomobil üretmek iddiasında değiliz ama ilerleyen yıllarda dünyada en iyi rekabet edebilecek şekilde, tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek, elektrikli araçlarla ilgili yatırımlarımıza başlamış olduk” diye konuştu.

İlk araç Cumhurbaşkanına hediye edilecek

İlk fuarlarına katıldıklarını belirten Özbek, “İlk aracımızı da Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz. Zira Cumhurbaşkanımızın hem batarya hem de elektrikli araçlarla ilgili ülkemizi önemli merkezlerden birisi yapacağız hedefine bizde sahip çıkıyoruz. Aracımızın C-100 serisi dedik, özellikle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen böyle bir isimlendirme yapmış olduk. İlerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yüzde 100’e yakın yerlilik oranı

“Biz özellikle bu araçlar segmente edildiğinde ‘City Car’ dediğimiz şehir içi kullanımı önceleyen L-7 sınıfı daha mini araçlarla bu endüstriye adım atmış olduk” diyen Özbek, “Aracımız üç kişilik L-7 sınıfındaki en hacimli, heybetli araçlardan bir tanesidir. Yüzde 100’e yakın yerlilik oranıyla üretiliyor. Bizler dördüncü yılımızdayız. 50’ye yakın laboratuvarlarda çalışan mühendislik ekibimizle işimizi buraya kadar getirdik” ifadelerini kullandı.

2025 başından itibaren seri üretim olacak

Aracın 2025’in başından itibaren seri üretim çalışmalarına başlamayı düşündüklerini aktaran Özbek, “Bu arada tabiki hem görüşmelerimizin devam ettiği yatırımcılarla görüşerek daha güçlü sermayelerle daha yüksek adetli seri üretimler hedefindeyiz” diye konuştu.

Mevcut şirketlerde bine yakın çalışanla yüzde 70 ihracat yaptıklarını dile getiren Özbek, “Kendi sektörlerimizde yüzde 70 oranında ihracat ile çalışıyoruz. Bu araçlarda da ihracat oranının yüzde 50’lerde olması en büyük arzumuzdur. Ürünün standartları ve fiyat baremi ile ihracatta da çok hızlı yol alacak diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Menzil 200 kilometreye kadar çıkacak

Şuan ki prototip aracın menzilinin 150 kilometre olduğunu söyleyen Özbek, “Fakat çok rahat 200 kilometreye kadar çıkabiliyoruz. Hem evlerde hem şarj istasyonlarında çok rahat doldurulabilecek” dedi.

16 yaşındaki gençler motosiklet ehliyetiyle kullanacak

L-7 sınıfının içeriği hakkında da bilgiler veren Özbek, “16 yaşındaki gençlerimiz motosiklet ehliyetiyle aracımızı kullanabilecekler. Dolayısıyla aynı zamanda gençlerimiz ilk şoförlüklerini öğrendiği araç da olacak. Şehir içi kullanım dikkate alındığında çok iyi bir kilometre ile üretime başlamış olacağız” şeklinde konuştu.

15-18 bin dolar arasında satışa çıkacak

15-18 bin dolar arasında bir fiyatla piyasaya çıkması planladıklarını belirten Özbek, “Hem Türkiye’deki hem de Bursa’daki yeni bir elektrikli araç girişimlerinden bir tanesi olması, büyük ilgiye vesile oldu. Sadece Bursa ve Türkiye’deki diğer illerden değil, Avrupa’dan da gelen misafirlerimiz var. Böyle bir şey de bizleri heyecanlandıyor. 4 yıldır yaptığımız çalışmaları yakından takip edenler de bugün burada bizleri yalnız bırakmadı. Devletimizin verdiği teşviklerle büyük yol aldık. Prototip geliştirmelerimiz sürüyor. Bu ülkemiz için değerli bir başlangıçtır. Farklı sektörlerde çalışan yatırımcıların ülkesinin geleceğine, gençlerini destekleyecek şekilde aktarmasını çok önemli. Emin adımlarla ilerleyerek, şehir içi ulaşım L7 sınıfı dediğimiz konsepti mükemmel bir şekilde oturtmak istiyorum. Orada markalaşmak istiyoruz. İlerleyen zamanlar da ise farklı segmentlerde üretim yapacağız. Türkiye’de ‘City Car’ çok büyük ihtiyaç. İnsanlar araç alamadığı için motosiklet almaya yöneldi. Biz eminizki motosiklet kullanıcıları, bu araç piyasaya çıktığında ilk önceliği olacaktır. Bataryanın ömrü uluslararası standartlarda olacak.