Yüzde 5 peşinatla ev sahibi olma fırsatı

Gayrimenkul sektöründe hayata geçirilen yeni kampanya ile yalnızca yüzde 5 peşinatla konut sahibi olunabilecek. Kalan tutarın 72 aya kadar vadelendirilebildiği modelin, özellikle konut ihtiyacını karşılamakta zorlanan kesimlere erişilebilir bir çözüm sunması bekleniyor.

Zeray GYO, tüm projelerinde geçerli olmak üzere yüzde 5 peşinatla konut sahibi imkanı sunuyor. Kalan ödemelerin ise 72 aya varan vadelerle yapılandırılacağı kampanya, konut fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyon sebebi ile hem konut ihtiyacını erteleyen vatandaşlara hem de yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor. Geliştirilen kampanyanın, mevcut ekonomik şartlarda barınma ihtiyacına çözüm üretmeyi amaçladığını belirten Zeray GYO Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aytül Ayhan, markanın müşteri odaklı yaklaşımı, dikkat çeken büyümesi ve yatırımcılara sunduğu yeni fırsatlar hakkında bilgilendirdi.

"Önceliğimiz sadece konut üretmek değil, yaşam değerleri sunmak"

Markanın son dönemde sergilediği güçlü büyüme performansını değerlendiren Ayhan, başarılarının temelinde şeffaflık, sürdürülebilir kalite ve müşteriye verilen sözlerin eksiksiz yerine getirilmesinin yattığını vurguladı. Aytül Ayhan, "Zeray olarak temel önceliğimiz, sadece konut üretmek değil, yaşam değerleri sunmak. Her bir projemizi bulunduğu bölgeye ve hedef kitlemizin yaşam dinamiklerine göre kurguluyoruz. Güven, şeffaflık ve sürdürülebilir kalite ilkeleri üzerine inşa ettiğimiz bu yapı, müşteri nezdinde karşılık buldukça biz de büyümeye devam ediyoruz. Ayrıca, kurulduğumuz günden bu yana en çok önemsediğimiz kavramlardan biri güven. Müşteri ile aramızdaki bağı sadece ürünle değil; doğru bilgi akışı, şeffaf süreç yönetimi ve sözümüzde durma ilkesiyle kuruyoruz. Bu da sadakati ve tavsiyeye dayalı büyümeyi beraberinde getiriyor" dedi.

"Müşteriyle bağımızı kesmiyoruz"

Pazarlama stratejilerinde öne çıkan en önemli unsurlara da değinen Ayhan, "Veriye dayalı, çevik ve bütünsel bir pazarlama stratejisi yürütüyoruz. Müşteri davranışlarını, beklentilerini ve değişen piyasa şartlarını yakından takip ederek, kampanya ve iletişim kurgularımızı sürekli güncelliyoruz. Dijitalleşme ve müşteri deneyimi bizim için ana eksende. Bunun yanı sıra marka sadakatini güçlendirmek adına; satış sonrası süreçlerde de müşteriyle bağımızı kesmiyoruz. Her temas noktasında kaliteli hizmet ve ulaşılabilirlik sunmaya özen gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, proje tesliminden sonra dahi bize güven duyan, yeni projelerimizi ilk bizden öğrenmek isteyen ciddi bir müşteri topluluğuna sahibiz" diye konuştu.

"Yüzde 5 peşinat, 72 aya varan vade"

Geniş kitlelerin konut hayalini gerçeğe dönüştürecek yeni kampanya hakkında bilgilendiren Aytül Ayhan, "Tüm projelerimizde geçerli olmak üzere çok avantajlı bir kampanya başlattık. Sadece yüzde 5 peşinatla konut sahibi olma imkanı sunarken, kalan ödemeleri ise 72 aya varan vadelerle yapılandırıyoruz. Bu kampanya ile hem erişilebilir konut hayalini gerçeğe dönüştürüyor, hem de yatırımcılarımız için cazip fırsatlar sunuyoruz. Kampanyamız, barınma ihtiyacını erteleyen geniş bir kitleye çözüm üretirken; aynı zamanda yüksek enflasyon ortamında birikimini korumak ve değerlendirmek isteyen yatırımcılara da güçlü bir alternatif sunuyor" şeklinde konuştu.

"Güvene dayalı vizyonumuzla sektöre yön veriyoruz"

Son olarak markanın, sektördeki konumunu da tanımlayan Ayhan, "Zeray, vizyonu, üretim gücü ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığıyla sektörün yönünü belirleyen aktörlerden biridir. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Attığımız her adımda sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket ediyoruz. Bu bakış açısıyla, sektörde kalıcı ve öncü olmanın gerekliliklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca biz, her projemizi o bölgenin sosyal yapısına, mimari dokusuna ve ekonomik dinamiklerine duyarlı şekilde geliştiriyoruz. Bu yaklaşım, sadece konut değil; yaşanabilir, değer katan ve bölgesini ihya eden projeler üretmemizi sağlıyor. İşte bu noktada Zeray’ın farkı ortaya çıkıyor; ‘güveni odağına alan, duygusal bağ kuran ve uzun vadeli memnuniyet hedefleyen bir marka olmak’" ifadelerini kullandı.