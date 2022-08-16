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Yüzerken yaşanan kramplara dikkat

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, yüzerken yaşanılan kramplar hakkında konuştu. Aşık, 'Ağrı ve yorgunluk hissi kasların yorulduğunu gösteren bir işarettir, yorulan kasın gevşemesi için gerekli olan enerjinin tükenmesi de kramplara neden olur' dedi.

Yüzerken yaşanan kramplara dikkat
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Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, yüzerken yaşanılan kramplar hakkında konuştu. Aşık, “Ağrı ve yorgunluk hissi kasların yorulduğunu gösteren bir işarettir, yorulan kasın gevşemesi için gerekli olan enerjinin tükenmesi de kramplara neden olur” dedi.

Denizde ya da havuzda yüzerken yaşanan kramplar hakkında açıklamada bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, “Kramp kaslarda ağrılı, irade dışı spazm ile oluşan, kısa süren fakat bazı zamanlar 10 dakikaya kadar uzayabilen ve kol ve bacaklarda daha çok görülen kas kasılmasıdır. Yüzme esnasında ortaya çıkan kramplar, ani ve şiddetli ağrıya neden olarak panik hali yaşatır. Kramp öncesinde ağrı ve yorgunluk hissi olabilir. Bu durumda yüzmeye ara vermek gerekebilir” diye konuştu.

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Aşık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kaslar yorgun olduğunda ya da herhangi bir sebeple kaslara yeterli oksijen gitmediğinde, kas dokuda laktik asit birikir, bunun sonucu kas doku buna kasılarak yanıt verir. Magnezyum, kalsiyum gibi mineral eksikliğinde de sinir ucu ve kas liflerinin uyarılabilirliği arttığından kramp oluşabilir. Kramp girme nedeni ayrıca panik, korku ya da gerekli kondisyona sahip olamama, fazla yorulma, uzun süre aynı pozisyonda kalma, güneşte ısındıktan sonra soğuk suya girme nedeniyle oluşabilir.”

“Kası esnetmek, germek ve masaj yapmak gerekir”

Krampların kısa sürdüğünü fakat bazı zamanlar 10 dakikaya kadar da uzayabileceğini ifade eden Beykent Üniversitesi Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, “Yüzme esnasında ortaya çıkan kramplar, ani ve şiddetli ağrıya neden olarak panik hali yaşatır. Kramp öncesinde ağrı ve yorgunluk hissi olabilir. Bu durumda yüzmeye ara vermek gerekebilir. Öncelikle sakin olmak ve aktiviteye devam etmemek gerekir. Panik yaşamadan kolları kullanarak su yüzeyinde kalmaya çalışın ve kıyıya çıkın. Kramplar genellikle kendi kendine geçer. Kramp girdiği takdirde kası esnetmek, germek ve masaj yapmak gerekir. Bunun yanında sıcak uygulamalar da yapılabilir. Tekrarlayan kramplarda yüzmeye ara vermek ve ilgili kas grubunu dinlendirmek gerekir. Ayrıca bol su tüketilmeli, magnezyum, kalsiyum ve potasyumdan zengin gıdalar; muz, narenciye, domates suyu, yeşil sebzeler, fındık, ceviz, badem, kabak çekirdeği gibi yiyecekler tüketilmeli ayrıca vücutta ödeme neden olacak fazla tuzlu gıdalardan uzak durmalı” şeklinde konuştu.

İHA
Editör

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