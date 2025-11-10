Yüzlerce Bilecikli anıtkabir ve tarihi yerleri ziyaret etti

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan gezi turu kapsamında Ankara’ya giden vatandaşlar birçok tarihi yeri gezip görme imkanı buldu.

Geçtiğimiz yıllardan beri devam eden güzel uygulama kapsamında Ankara’yı gezip görme imkanı bulan Bilecikliler, gezilerinde birinci ve ikinci meclis yanı sıra Anıtkabir’i ziyaret ettiler. ’Ata’nın Huzurundayız’, ’Atamızın İzindeyiz’ sloganıyla yapılan geziye, yüzlerce çocuk, genç ve yaşlı katıldı.

Bilecik Belediyesi uzman rehberleri eşliğinde tarihi yerleri de gezip görme imkanı bulan vatandaşlar, gezi programından duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.