Yüzlerce genci zehirleyeceklerdi, jandarma narkotik timleri yakaladı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı narkotik timleri, şehirde uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarma narkotik timlerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda İzmit ve Başiskele ilçelerinde iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda U.S. ve K.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 873 gram bonzai maddesi ile yaklaşık 80 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek 800 gram ham madde ele geçirildi. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.