Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Yaz Akşamları Sinema Gecesi’ etkinliği çerçevesinde yüzlerce kişi açık havada sinema keyfi yaşadı

Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Yaz Akşamları Sinema Gecesi’ etkinlikleri üçüncü haftasına girerken, sinema keyfi muhteşem bir filmle sona erdi. 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinlik, Osmaneli halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Osmaneli halkının bir araya gelerek sinema keyfi yaşadığı ve kültürel etkinliklere katılımın arttığı anlamlı bir örnek olan etkinliği, farklı filmlerle devam edecek ve Osmaneli’nin kültürel hayatına renk katacağını bildirildi.