Yüzlerce modifiye araç tutkunu Başkent'te bir araya geldi

Yüzlerce modifiye araç ve on binlerce motor sporu tutkunu Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde buluştu.

Kahramankazan Belediyesi sponsorluğunda ‘Yeraltı Fest’ kulübünün düzenlediği modifiyeli araç etkinliği 10-11 Haziran tarihlerinde Kahramankazan’da düzenleniyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un katılımıyla düzenlenen etkinlikle, Türkiye’nin farklı illerinden 300’ü aşkın süpersports, klasik ve modifiyeli profesyonel drift araçları, 50 bine yakın modifiyeli araçseverlerle buluştu.

“Togg geldiği için arkadaşlarımız da çok mutlu oldular, gurur duydular”

Etkinlik alanına Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’la gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Modifiyeli araçlarla uğraşan kardeşlerim ‘Başkanım Togg’u da davet edelim, acaba aramıza katılır mı’ dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ve öncesinde de Bakan Mustafa Varank’a söyledik ve Togg da geldi. Arkadaşlarımız da çok mutlu oldular, gurur duydular. Biz bu etkinliği ikinci defa yapıyoruz. Geçtiğimiz sene bu gençlere bunu sokaklarda her gece yapmayın, yılda 1 defa yapın, gelin Kahramankazan’da yapın ve biz size güvenli bir ortam ayarlayalım’ dedik. Geçen sene burada yaklaşık Türkiye’nin değişik yerlerinden 250 tane araç geldi ve 35 bin seyirciyi bu alanda misafir ettik” dedi.

“Modifiye gerçekten tutkudur, insan girdikten sonra vazgeçemiyor”

Herkesten farklı olarak bir araç yapmak için vosvos marka aracı kullanmak istediklerini ifade eden Ergün Yıldırım, “Herkes standart bir araç yapıyor. Ben de bunlardan farklı bir araç yapmak istedim. Birazda eskiden kalan vosvos tutkunluğu vardı. Herkes aynı araçları modifiye yaparak bir şey yapmaya çalışıyor. Bu vosvos tutkunluğunun üstüne bir vosvos yapayım dedim. Ankara’da hatta Türkiye’de tek olmasını istedim. Ondan sonra böyle bir araç ortaya çıkardım. Modifiye gerçekten tutkudur, insan girdikten sonra vazgeçemiyor” ifadelerini kullandı.