Yüzlerce sporcunun katıldığı ultra trail koşusunda ödüller sahiplerini buldu

Denizli Göleti’nin doğa manzarası eşliğinde gerçekleştirilen 2. Gebze Ultra Trail’e Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce sporcu katıldı. Gün boyu süren koşuda dereceye girenleri ödülleri verildi.

Gebze Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ikincisi düzenlenen Gebze Ultra Trail, Denizli Göleti çevresinde gerçekleştirildi. Denizli Göleti’nin eşsiz doğa manzarası eşliğinde gerçekleştirilen 2. Gebze Ultra Trail’e Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce sporcu katıldı. Farklı kategorilerde koşulan 2. Gebze Ultra Trail’inin startını veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Gebze Ultra Trail’ine yurdun dört bir yanından sporcu geldi. Gebze’de marka organizasyonlardan biri haline gelen ve doğal güzellikleri içerisinde düzenlenen bu etkinliğimize katılımınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Tüm gün farklı kategorilerde süren koşularda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.