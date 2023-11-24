Yüzlerce traktörün oluşturduğu muayene kuyruğu havadan görüntülendi

Zorunlu haller dışında trafiğe çıkmaları yasak olan traktörlerin muayeneleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gezici muayene istasyonları sayesinde kolaylıkla yapılıyor.

Türkiye genelinde üç yılda bir yapılan traktör muayenesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkamayan traktörlerin muayeneleri, gezici muayene istasyonları ile köy ve mahallelerde yapıldı. Ankara’nın Çubuk ilçesinde muayene sırası bekleyen yüzlerce çiftçinin traktörü

dron ile havadan görüntülendi.

Traktörünü muayeneye getiren Faysal Korkmaz, “Ayağımıza kadar gelen bu hizmetten çok memnunuz. Her zaman bu hizmetlerin devamını bekliyoruz. Ben geldim yarım saat oldu. Birazdan muayeneye gireceğim” dedi.

Verilen hizmetin güzel olduğunu dile getiren Mustafa Çoban da, “Muayenemizi yaptırdık. Lambamız yanmadı, tekrar sokacak muayeneye arkadaşlar. Şimdi onu

bekliyoruz. Normalde 17 kilometre uzaklıkta Akyurt ilçesi var, oraya gitmemiz gerekiyordu. Hizmet köye ayağımıza gelince bir, bir buçuk saat gibi bir sürede sorunumuz çözülüyor” şeklinde konuştu.

Muayene hizmetinin çiftçinin ayağına geldiğini ifade eden Abdurrahman Yağcı, “İki tane traktörümüz var, ikisi de muayeneden geçti. Yarım saatte muayenemizi yaptırıyoruz, işimize devam ediyoruz” dedi.