Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor

Silivri Belediyesi Yüzme Akademisinden 9 öğrenci, İstanbul İl Yüzme Temsilciliğinin düzenlediği Uzun Kulvar Ulusal Gelişim Projesi müsabakalarına katıldı. Müsabakalarda barajı geçen 4 Yüzme Akademisi öğrencisi, sezon boyunca faaliyet programında yer alan resmî turnuvalara katılma hakkı elde etti.

Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Sporla bezenmiş bir kent” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, Yüzme Akademisi Projesinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. Silivri Belediyesi, İstanbul İl Yüzme Temsilciliğinin düzenlediği Uzun Kulvar Ulusal Gelişim Projesi 9 yaş şenlik ve 10 yaş vize müsabakalarına, 9 Yüzme Akademisi öğrencisi ile katılım sağladı. 6-9 Nisan 2023 tarihleri arasında Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen müsabakalarda 4 Yüzme Akademisi öğrencisi, barajı geçmeyi başardı. Barajı geçen öğrenciler sezon boyunca faaliyet programında yer alan resmî turnuvalara katılma hakkı elde etti. Yüzme Akademisi Projesinde yer alan 27 yüzücünün tamamı, Üsküdar’da bulunan Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzunda yarın başlayacak olan Okullararası Paletli Yüzme müsabakalarına katılarak Silivri’yi temsil edecek.

BARAJI GEÇEN YÜZME AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ:

1) Zeynep Erva Başyiğit

50 m kelebek
200 m serbest
50 m serbest
50 m sırtüstü
200 m sırtüstü
100 m serbest
2) Nil Münevver Yalçınkaya

200 m serbest
50 m serbest
50 m sırtüstü
200 m sırtüstü
100 m serbest
3) Tuna Onat Gaval

50m serbest
100m serbest
50 m sırtüstü
100 m sırtüstü
4) Uras Akyüz

50 m serbest
50 m sırtüstü
100 m serbest

Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor
Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor
Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor
Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor
Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor
Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor
Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor
Yüzme akademisi öğrencileri başarıya doymuyor