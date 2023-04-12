Yüzme akademisi öğrencileri paletli yüzme turnuvasına damga vurdu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun gayretleriyle kurulan Yüzme Akademisinin öğrencileri, katıldığı turnuva ve yarışmalarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi öğrencileri, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Okullar Arası Paletli Yüzme Minikler İstanbul İl Birinciliği Yarışmalarına adeta damga vurdu. Üsküdar’da bulunan Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen ve 192 sporcunun katıldığı turnuvaya, Silivri Belediyesi Yüzme Akademisinden 25 sporcu katıldı. 50, 100 ve 200 metre mesafelerde düzenlenen müsabakalarda Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi öğrencileri; 4 altın, 6 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplamda 24 madalya kazanarak unutulmaz bir başarı elde etti.



SIRALAMAYA GİREN YÜZME AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ:

Okullar Arası Paletli Yüzme Minikler İstanbul İl Birinciliği Yarışmalarında sıralamaya giren sporcular ve sıralamaları şu şekilde:

Kızlar 200 Metre Çift Palet Minik A Kategorisinde;

Zeynep Erva Başyiğit 1’inci

Nil Münevver Yalçınkaya 4’üncü

Ada Beren Ağal 6’ncı

Derin Demiray 7’nci

200 Metre Çift Palet Erkekler Minik A Kategorisinde;

Uras Akyüz 2’nci

Ege Arık 4’üncü

Tuna Onat Gaval 7’nci

50 Metre Çift Palet Kızlar Minik B Kategorisinde;

Duru Ebicinoğlu 1’inci

Zeyno Orçin 2’nci

Ada Lina Eken 3’üncü

Nazlı Hilal Göçer 4’üncü

Aysima Kurucu 5’inci

Asya Nil Pamuk 6’ncı

Defne Güllüel 7’nci

Belinay Eker 8’inci

Berra Tanem Avcı 9’uncu

Sedef Bilge Sevimli 10.’uncu



50 Metre Çift Palet Kızlar Minik A Kategorisinde;

Zeynep Erva Başyiğit 3’üncü

Nil Münevver Yalçınkaya 4’üncü

Ada Beren Ağal 7’nci

50 Metre Çift Palet Erkekler Minik B Kategorisinde;

Sadık Cengiz Mert 2’nci

Poyraz Ahmet Ekşi 3’üncü

Meriç Arslantaş 5’inci

Arda Felek 6’ncı

Ömer Enes Başyiğit 7’nci



50 Metre Çift Palet Erkekler Minik A Kategorisinde;

Uras Akyüz 3’üncü

Tuna Onat Gaval 5’inci

Ege Arık 10’uncu

100 Metre Çift Palet Kızlar Minik B Kategorisinde;

Ada Lina Eken 1’inci

Aysima Kurucu 2’nci

Nazlı Hilal Göçer 3’üncü

Duru Ebicinoğlu 4’üncü

Zeyno Orçin 5’inci

Defne Güllüel 6’ncı

Berra Tanem Avcı 7’nci

Sedef Bilge Sevimli 8’inci

Fadime Yeliz Mert 10’uncu

100 Metre Çift Palet Kızlar Minik A Kategorisinde;

Zeynep Erva Başyiğit 1’inci

Nil Münevver Yalçınkaya 3’üncü

Ada Beren Ağal 5’inci

Derin Demiray 9’uncu

100 Metre Çift Palet Erkekler Minik B Kategorisinde;

Meriç Arslantaş 2’nci

Poyraz Ahmet Ekşi 3’üncü

Arda Felek 5’inci

Sadık Cengiz Mert 6’ncı

Ömer Enes Başyiğit 8’inci

100 Metre Çift Palet Erkekler Minik A Kategorisinde;

Uras Akyüz 2’nci

Tuna Onat Gaval 3’üncü

Ege Arık 6’ncı