Yüzme akademisi öğrencileri paletli yüzme turnuvasına damga vurdu
Okullar Arası Paletli Yüzme Minikler İstanbul İl Birinciliği Yarışmalarına katılan Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi öğrencileri 4 altın, 6 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplamda 24 madalya kazanarak turnuvaya adeta damga vurdu.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun gayretleriyle kurulan Yüzme Akademisinin öğrencileri, katıldığı turnuva ve yarışmalarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi öğrencileri, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Okullar Arası Paletli Yüzme Minikler İstanbul İl Birinciliği Yarışmalarına adeta damga vurdu. Üsküdar’da bulunan Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen ve 192 sporcunun katıldığı turnuvaya, Silivri Belediyesi Yüzme Akademisinden 25 sporcu katıldı. 50, 100 ve 200 metre mesafelerde düzenlenen müsabakalarda Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi öğrencileri; 4 altın, 6 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplamda 24 madalya kazanarak unutulmaz bir başarı elde etti.
SIRALAMAYA GİREN YÜZME AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ:
Okullar Arası Paletli Yüzme Minikler İstanbul İl Birinciliği Yarışmalarında sıralamaya giren sporcular ve sıralamaları şu şekilde:
Kızlar 200 Metre Çift Palet Minik A Kategorisinde;
Zeynep Erva Başyiğit 1’inci
Nil Münevver Yalçınkaya 4’üncü
Ada Beren Ağal 6’ncı
Derin Demiray 7’nci
200 Metre Çift Palet Erkekler Minik A Kategorisinde;
Uras Akyüz 2’nci
Ege Arık 4’üncü
Tuna Onat Gaval 7’nci
50 Metre Çift Palet Kızlar Minik B Kategorisinde;
Duru Ebicinoğlu 1’inci
Zeyno Orçin 2’nci
Ada Lina Eken 3’üncü
Nazlı Hilal Göçer 4’üncü
Aysima Kurucu 5’inci
Asya Nil Pamuk 6’ncı
Defne Güllüel 7’nci
Belinay Eker 8’inci
Berra Tanem Avcı 9’uncu
50 Metre Çift Palet Kızlar Minik A Kategorisinde;
Zeynep Erva Başyiğit 3’üncü
Nil Münevver Yalçınkaya 4’üncü
Ada Beren Ağal 7’nci
50 Metre Çift Palet Erkekler Minik B Kategorisinde;
Sadık Cengiz Mert 2’nci
Poyraz Ahmet Ekşi 3’üncü
Meriç Arslantaş 5’inci
Arda Felek 6’ncı
50 Metre Çift Palet Erkekler Minik A Kategorisinde;
Uras Akyüz 3’üncü
Tuna Onat Gaval 5’inci
Ege Arık 10’uncu
100 Metre Çift Palet Kızlar Minik B Kategorisinde;
Ada Lina Eken 1’inci
Aysima Kurucu 2’nci
Nazlı Hilal Göçer 3’üncü
Duru Ebicinoğlu 4’üncü
Zeyno Orçin 5’inci
Defne Güllüel 6’ncı
Berra Tanem Avcı 7’nci
Sedef Bilge Sevimli 8’inci
Fadime Yeliz Mert 10’uncu
100 Metre Çift Palet Kızlar Minik A Kategorisinde;
Zeynep Erva Başyiğit 1’inci
Nil Münevver Yalçınkaya 3’üncü
Ada Beren Ağal 5’inci
Derin Demiray 9’uncu
100 Metre Çift Palet Erkekler Minik B Kategorisinde;
Meriç Arslantaş 2’nci
Poyraz Ahmet Ekşi 3’üncü
Arda Felek 5’inci
Sadık Cengiz Mert 6’ncı
Ömer Enes Başyiğit 8’inci
100 Metre Çift Palet Erkekler Minik A Kategorisinde;
Uras Akyüz 2’nci
Tuna Onat Gaval 3’üncü
Ege Arık 6’ncı