Yüzme havuzu faaliyete girdi

Osmaneli Belediyesi yüzme havuzu faaliyetine başladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediyeye ait yüzme havuzumuz faaliyete girdiğini söyledi. Şahin, "Havuz Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri kadınlara, Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri ise; erkeklere hizmet verecek. Yerel yönetimlerin önemli projelerinden biri olan yüzme havuzu, bölgedeki vatandaşlara sağlıklı ve keyifli bir spor imkânı sunmayı amaçlıyor. Osmaneli halkının yüzme sporuna daha kolay erişim sağlayabilecek. Osmaneli Belediyesi yüzme havuzu, modern ve güvenli bir altyapıya sahip olup, hijyenik standartlara uygun olarak işletilecek. Havuzda deneyimli ve uzman personel görev yapacak, güvenlik önlemleri titizlikle uygulanacak. Böylelikle, bölge halkı güvenli bir şekilde yüzme keyfi yaşayabilecek" dedi.