Bilecik’in Gölpazarı ilçesine yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için kollar sıvandı.

Gölpazarı’na yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde yapımına başlanacak. 13 milyon 750 bin liraya ihalesi yapılan kapalı yüzme havuzunun temeli nisan ayında atılacak. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ilçemizde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapımına başlıyoruz. İhalesi yapılan projemizin temelini Nisan ayında atacağız inşallah ilçemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile birlikte emeği geçen katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gölpazarı’nda yüzme bilmeyen çocuk ve gencimiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.