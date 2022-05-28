Yüzme turu yaparak Adalar ve Boğazda denize girin

Yüzme turu sezonu Mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklıklarının da iyice artmasıyla birlikte yavaş yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Ailesi, arkadaşları ya da önemli misafirleriyle birlikte yüzme turu düzenleyerek Adalar ve Boğazda denize girmek isteyenler İstanbul'da günlük yat kiralama hizmeti sunan şirketlerin kapısını çalmaya başladı. Sizler de sevdikleriniz ve misafirlerinizle keyifli bir gün geçirmek, iş hayatınızla birlikte üzerinizde biriken stresten kurtulmak istiyorsanız yüzme turu organizasyonu planlayabilirsiniz. Bu bağlamda sizlere sorunsuz bir deneyim yaşatabileceğine inandığımız Boğaz Çocuğu yat kiralama ve organizasyon şirketi ile iletişim kurmanızı tavsiye edebiliriz. Büyük bir özenle hazırladıkları yatkiralama.com adresi üzerinden yüzme turlarına özel olarak sundukları hizmetler ve talep ettikleri ücretleri net olarak öğrenebilir ve sonrasında rezervasyon için atmanız gereken adımları hızlıca atabilirsiniz.

8 SAAT SÜREN GRUPLARA ÖZEL YÜZME TURLARI

Adalar ve Boğazda organize edilen yüzme turları toplamda 8 saat üzerinden organize edilmekte olup sabah 10:00 ile akşam üzeri 18:00 saatleri arasını kapsamaktadır. Güne daha erken başlayarak teknede 1 saat daha uzun kalmak isteyenler için başlangıç saati 09:00'a alınabilir ve bunun için müşterilerden ekstra bir ücret talep edilmez ancak akşam organizasyonları saat 19:00'dan itibaren başladığından kiralanan yatın personel tarafından dezenfekte edilerek bir sonraki tura hazırlanabilmesi için en az 1 saatlik süreye ihtiyaç duyulur ve bitiş saati olan 18.00'da esnetme yapılamaz ancak kiralanan yatın o günkü akşam programı müsait durumda ise bitiş saatinde de ekstra ücret ödeyerek süre uzatması yapılabilir. Bunun için organizasyon günü şirket yetkililerinden bilgi alınması faydalı olacaktır. Yüzme turlarının kişi ve gruplara özel olarak organize edildiğini ve turlara dışarıdan bireysel olarak katılımın mümkün olmadığını da hatırlatmak isteriz.

ADALAR VE BOĞAZDA EN GÜZEL KOYLAR SİZİ BEKLİYOR

Denize girmek için önünüzde 2 alternatif lokasyon bulunuyor: Boğaz ve Adalar. Aynı gün içinde hem Adalar hem de Boğazda denize girebilme ihtimali süre açısından olmadığından 2 bölgeden birinin seçilmesi gerekmektedir. Boğazda denize girmek isteyenler Sarıyer ve Beykoz'un, Adalar'da denize girmek isteyenler de Heybeliada, Burgazada ve Büyükada'nın denizi en temiz ve serin koylarına götürülmektedir. Tecrübeli kaptanlar gidilen bölgelerdeki tekne yoğunluğu ve denizin durumuna göre sizler için denize girilmeye en elverişli koyu seçerek demir atacaklar ve dönüş saatine kadar orada bekleyeceklerdir. Birden fazla koya gitmek süre açısından vaktinizin boşa gitmesine sebep olacağından o gün için tespit edilen koyda gün boyu kalınması daha avantajlıdır.

GÜNLÜK 10.000 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

Adalar ve Boğazda organize edilen yüzme turu fiyatları 10.000 TL'den başlamakta olup kiralanan yatın yolcu taşıma kapasite ve teknik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Boğaz Çocuğu filosundaki hangi kiralık yata günlük olarak ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini öğrenmek için yüzme turu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Siteden daha önce organize edilen yüzme turları esnasında çekilmiş fotoğraf ve videolara erişebileceğiniz gibi kahvaltı, kokteyl ve yemek menü detaylarına göz gezdirebilir, müşteri adayları tarafından en sık sorulan sorular ve ayrıntılı cevaplarını da okuyabilirsiniz. Sitedeki fiyatlar sayfasında sunulan tüm hizmetlerin ücretlerini tablolar içinde liste halinde görebileceğiniz gibi kiralık yatların detay sayfalarına yerleştirilmiş olan fiyat hesaplama aracını kullanarak kendi yüzme turu paketinizi de hızlıca hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fiyat teklifi almak için şirketi aramanız ya da email göndermeniz gerekmiyor çünkü ihtiyacınız olan tüm bilgiler yatkiralama.com adresinde fazlasıyla mevcut. Yaz sezonu ve özellikle hafta sonu günlerinde yüzme turu düzenlemek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla olduğundan rezervasyon yaptırmak için elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz aksi halde bir başkası beğendiğiniz kiralık yatı kendi adına rezerve etmiş olabilir.