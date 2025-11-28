Yüzmek için göle girdi sahil güvenlik engel oldu

Dünyanın gözü kulağı Papa 14. Leo'nun tarihi İznik ziyaretine çevrilmiş durumdayken, bir vatandaşın göle yüzmek için girmesi hareketli saatlere sebep oldu.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Ziyaret öncesinde ilçede hem karada hem de İznik Gölü’nde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İznik Gölü’nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Sahilde kalabalığın arasından bir vatandaşın göle girmesi hareketli saatlere sebep oldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle vatandaş geri döndü.

Bunun yanı sıra, su altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri göle dalış yaparak arama-tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Kardinaller, Papa’nın gelmesine dakikalar kala, bazilikaya geldi.