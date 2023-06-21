Yüzüncü Yıl Operasyonunda 952 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yüzüncü Yıl Operasyonunda 952 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından Yüzüncü Yıl Operasyonu gerçekleşti. Bin 25 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; bin 878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 952 şüpheli yakalandı. Ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.