Yüzünde çıkan yaralara Silivri'de şifa buldu

Yüzünde çıkan yaralardan muzdarip olan 10 yaşındaki hasta, şifasını Silivri Kolan Hastanesi hekimlerinden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Vahit Mültecihak'ın uyguladığı tedaviyle 3.günde sonuç alındı.

Yüzünde çıkan yaralara Silivri'de şifa buldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yapılan tedaviyle ilgili olarak bilgilere veren Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Vahit Mültecihak, “ Hastamız Ü.S.A , 10 yaşında kız, yüzde çıkan yaralar nedeniyle 1 haftadan beri başvurduğu başka bir merkezde topikal antibiyotik ve epitelizan tedavisi alarak yaralarının artması nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde yüzde yaygın veziküler döküntü ve özellikle çene bölgesinde yaygın ekzamatize ve impetijinize plaklar saptandı. Veziküllerin bazılarında umblikasyon  (göbeklenme) mevcuttu. Alınan anamnez ve muayene bulgularına dayanarak hastaya Ekzema Herpeticum tanısı konup sistemik asiklovir tedavisi başlandı. Tedavinin 3. Gününde dramatik iyileşme gözlendi”dedi

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