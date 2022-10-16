Yüzündeki yaralardan 4 günde kurtuldu

Silivri Kolan Hastanesi cildiye polikliniğine yüzünde yara, hassasiyet ve kabuklanma şikâyeti ile müracaat eden hasta, uzman doktorların uyguladığı tedavi yöntemiyle 4.günün sonunda şikayetinden kurtuldu.

Konuyla ilgili olarak hastaneden yapılan açıklamada “Hasta yakınından alınan bilgiye göre, bir hafta öncesinden şikayetlerinin başladığını, o tarihte başvurdukları başka merkezde Herpes simplex enfeksiyonu tanısı aldığını ve bir haftadan beri hem sistemik hem topikal asiklovir tedavisi almasına rağmen şikayetlerinin gerilemediği aksine arttığı öğrenildi. Hastanın dermatolojik muayenesinde yüzde yaygın ülsere, üzeri bal sarısı görünümünde kurut içeren lezyonlar, yer yer püstüler döküntüler saptanarak impetigo kontagiosa tanısı ile sistemik antibiyotik (amoksisilin+klavunat) + topikal antibiyotik(mupirasin)başlandı. Dördüncü gün kontrolde dramatik iyileşme gözlendi. “İfadeleri kullanıldı.