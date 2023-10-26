Yüzyılın Koşusu 45'inci kez koşulacak

Dünyada iki kıta arasında koşulan maraton Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel ve “Yüz Yılın Koşusu” sloganıyla koşulacak.

5 Kasım 2023 Pazar günü başlayacak olan Türkiye İş Bankası 45’inci İstanbul Maratonu’na ilişkin olarak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur’un katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. “Yüz Yılın Koşusu” sloganıyla koşulacak yarış bu yıl 45’inci kez kıtalar arası koşulacak. Yarışmada tüm kategorilerde toplam 45 bin sporcu ter dökecek.

Aran: “Cumhuriyetimiz de uzun bir maraton”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nun, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında koşulacağına işaret ederek, “Ülke olarak ikinci yüzyılımıza büyük bir dinamizmle, azimle, uzun bir maraton perspektifiyle yaklaştığımızı göstermesi açısından Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ve Cumhuriyetimizin yaş günü arasında anlamlı ve kuvvetli bir bağ olduğuna inanıyorum. Cumhuriyetimiz de büyük savaşların ardından başlatılmış uzun bir maratona benziyor. Bu uzun maratonda tempomuz da 100’üncü yıl coşkumuz da; ikinci yüzyılımıza girerken, bugüne kadar hayal edip de gerçekleştiremediğimiz ne varsa hepsini hayata geçirmek için azmimiz, inancımız, umudumuz da çok yüksek” diye konuştu.

İstanbul Maratonu’nu iki yıl süreyle destekleyerek hem Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hem de gelecek yıl İş Bankası’nın 100’üncü yaşında maraton heyecanının ortağı olmak istediklerini ifade eden Aran, “Cumhuriyetimizin ve aynı zamanda Bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1933’teki 10’uncu Yıl Nutkunda ‘Ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramının büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlanmasını gönülden dilerim’ söyleminde ifade ettiği bu gönülden dileğini gerçekleştirmek ve Cumhuriyetimizin coşkuyla kutlanmasını sağlamak için etkinliğe bu yıl ve gelecek yıl sponsor oluyoruz” dedi.

“100’üncü yıl coşkusunun gelecek yıl Olimpiyatlarda kazanılacak altın madalyalarla artarak devam etmesini diliyorum”

Sporu sevdirmek, daha fazla kişiyi spora teşvik etmek için herkese sorumluluk düştüğünü ifade eden Aran, aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin destekçisi olduklarını belirtti. Bu desteği de çok kıymetli bulduğunu belirterek, Cumhuriyetin 100 yıl coşkusunun, önümüzdeki yıl temmuz, ağustos aylarında Olimpiyat Oyunlarında ülkemize kazandırılacak altın madalyalarla artarak devam etmesi dileğini paylaştı.

Çintimar: “Maraton, Türkiye’de atletizmin gelişimi için önemli bir organizasyon”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, 1976 yılından bu yana gerçekleşen Cumhuriyetimizin en önemli etkinliklerinden biri olan İstanbul Maratonu’nun ülkemizde atletizmin gelişimine önemli katkı sağlayan etkinlikler arasında yer aldığını belirterek, atletizmde uluslararası alanda elde edilen önemli başarılara değindi.

Çintimar, 100’üncü yılımıza girerken depremden hemen sonra ilk defa düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasını Spor Bakanlığı ve İBB ile gerçekleştirdiklerini; tarihinde ilk defa 3 adım atlamada Tuğba Danışmaz adlı kadın atletimizin Avrupa Şampiyonu olduğunu belirterek, 2024’ün başında tarihimizde ilk defa Yürüyüş Dünya Takımlar Şampiyonası yapılacağını ve Olimpiyat’ta yarışacak tüm takımların Antalya’da kota alacağını anlattı.

Avrupa Cross Şampiyonası’nın yine ilk defa Antalya da gerçekleşeceğini söyleyen Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu organizasyonlarda sadece organizatör ülke değil madalya alan ülke de olacağız. 25 kotanın üstünde olimpiyata katılmayı hedefliyoruz. Son olarak Çin’de yapılan Dünya Üniversite Oyunlarında 9’u Altın 18 madalya kazandık. Bunlar Türkiye’deki atletizmin gelişmesi, büyümesi, belediyelerimizin destekleriyle devam eden çalışmaların sonucunda gelen başarılardı. Aldığımız bir kararla devşirme sporcu kullanmak istemiyoruz. Bu düsturda devam ediyoruz. Aldığımız madalyalar ilerlediğimiz yolun doğruluğunu gösteriyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılında dünyada öncü olabilmek için çalışıyoruz. İstanbul Maratonu bunun için önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu gibi büyük organizasyonlara sponsor desteği çok kıymetli. Maratonun isim sponsoru Türkiye İş Bankası’na da ve tüm sponsorlarımıza kıymetli destekleri için teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı kutlu olsun ”ifadelerini kullandı

Onur: “Tüm dünyada pandeminin durduramadığı tek maraton olarak anılan İstanbul Maratonu 45. kez koşuluyor”

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da, Cumhuriyetin 100’üncü yılında 45 yaşında bir maratona sahip olmanın önemine değinerek, pandemi dahil 45 yıldır ertelenmeden yapılmış ve aldığı önlemler ile yurtdışındaki federasyonlara ve organizatörlere örnek olmuş başka bir etkinlik bulunmadığını belirtti.

Bu yıl yabancı katılımcı sayısında yüzde 26, 2019’dan bu yana Türk koşucu sayısında yüzde 42 ve aynı dönemde kadın koşucu sayısında yüzde 111 artış olduğuna işaret eden Onur, “Maraton kültürünün sporda önemli bir yeri vardır. 1896’daki ilk olimpiyatlardan bu yana Olimpiyatların son yarışı maratondur. Maraton bitmeden Olimpiyatlar bitmez. Maraton dayanıklılıktır, durmamaktır, ne olursa olsun bitirmektir. Dayanıklıyız, durmayacağız ve ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti için koşmaya devam edeceğiz. 100 yılımız tekrar hepimize kutlu olsun” diye konuştu.