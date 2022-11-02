Yüzyılın sağlık meyvesi maviyemiş Sermayecik Köyünde üretilecek

Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle yüzyılın sağlık meyvesi olarak adlandırılan maviyemiş Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Semayecik köyünde üretilecek.

Çilek ve kiraz üretimi ile ön plana çıkan köyde katma değeri yüksek bir meyvenin daha üretimine başlanıyor. Sermayecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Çiftçi, 200 dekarlık tarım alanında maviyemiş (blueberry) meyve fidelerinin dikimlerinin yapıldığı söyledi.

Toprak analizleri neticesinde bölgeye uyumlu olduğu belirlenen meyvenin üretimine karar verdiklerini açıklayan Çiftçi, “Bursa’nın da köylerinde yetişen maviyemişin köyümüzde yetiştirmek için girişimlerde bulunduk. Köydeki toprak yapısı yüzde 80 oranında bu meyveyi yetiştirmeye uygun. Projeye ilk etapta 8 üretici ile başladık. 200 dekarlık alana dikimi yapıldı. İnşallah 2 sene sonra hasadı yapacağız” dedi.

Antioksidan bakımından oldukça önemli bir meyve olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, mavi yemişin ilaç sanayinde de kullanıldığını ifade etti. Çiftçi, anavatanı Kuzey Amerika olan meyvenin güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu belirtti. Meyvenin şifa özelliği nedeniyle kanser hastaları tarafından tercih edildiğini belirten Çiftçi, hafızayı güçlendirdiğini belirterek, “Yalova’nın diğer yüksek rakımlı köylerinde de bu projeyi yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.