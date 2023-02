Z kuşağı katkısıyla Tuzla'dan 105 tır yardım

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin üzerinden 5 gün geçti. Depremin olduğu ilk andan itibaren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde Tuzla’da başlatılan yardım kampanyasına, genç yaşlı her yaştan insan tek yürek oldu. Başkanı Yazıcı, Z kuşağının gayret ve özverisine dikkat çektiği açıklamasında, "Bu millet ve bu gençlikte bu civanmertlik olduğu sürece, her yarayı sararız, her engeli aşarız, her badireyi atlatırız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin üzerinden 5 gün geçti. Depremin olduğu ilk andan itibaren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde Tuzla’da başlatılan yardım kampanyasında, Tuzlalı vatandaşlar tek yürek oldu. Tuzla Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında başta kışlık kıyafetler, konserve yiyecekler, temel gıda malzemeleri, ısıtıcı, battaniye, çocuk maması, çocuk bezi, su, hijyen malzemesi gibi yardım malzemeleri 5 farklı noktada toplanıyor. Bu noktalardan bir tanesi de Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı oldu. Tuzlalı vatandaşların getirdikleri yardım malzemeleri, gönüllü gençler tarafından ayrıştırılarak paketleniyor. Paketlenen yardımlar, tırlarla deprem bölgelerine gönderiliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da, 5 gündür gönüllü olarak 105 tırın deprem bölgesine ulaşmasında gece gündüz demeden çalışan Tuzlalı gençleri ziyaret ederek tek tek sohbet edip, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Canıyla, kanıyla, malıyla seferber olan milletimizle gurur duyduk"

Depremin olduğu günden bugüne; canıyla, kanıyla, malıyla seferber olan bu milletle gurur duyduklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Canımız yandı. Öldük, yaralandık. Enkazdan gelen her sesle umutlandık. Yardım malzemelerimiz depremzedelere ulaştığında buruk bir mutluluk yaşadık. Depremin olduğu günden bugüne; canıyla, kanıyla, malıyla seferber olan milletimizle gurur duyduk" diye konuştu.

"Bu millet ve bu gençlikte bu civanmertlik olduğu sürece, her yarayı sararız"

Başkan Yazıcı, "Umursamaz, duyarsız, anlık haz peşinde koştuğu iddia edilen Z kuşağının gayretini, özverisini, gücünü, yaraları sarmak için seferber olduğunu görünce derinden duygulandık. Bu millet ve bu gençlikte bu civanmertlik olduğu sürece, her yarayı sararız, her engeli aşarız, her badireyi atlatırız. Yara bizim, bu yarayı başta gençlerimiz, birlikte saracağız. Allah güç kuvvet versin. Metanet versin" şeklinde konuştu.