Zabıta ekipleri aşırı fiyat artışı ve stokçuluğu önlemek için denetimde

Sakarya Valiliği koordinesinde zabıta ekipleri, ürünlerin ani fiyat değişimleri, aşırı fiyat artışları ve stokçuluk hususunda şehir genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya Valiliği koordinesinde zabıta ekipleri vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerine devam ediyor. Ekipler, raf-kasa fiyat kontrolü ve son kullanma tarihi kontrollerini yaparak vatandaşların gıdaları ve tüm ürünlere güvenilir biçimde ulaşmasını sağlıyor. Marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen ekipler, ürünlerin ani fiyat değişimleri, aşırı fiyat artışları ve stokçuluk hususunda aman vermiyor. Zincir marketlerin ve tüm işletmelerin ürünlerini normal değerinden fahiş şekilde yüksek satarak haksız kazanç elde etmesini engelleyen ekipler, böyle bir tespit yapılması halinde ise durumu tutanakla İl Ticaret Müdürlüğü’ne bildiriyor. Gerçekleşen denetimlere ilişkin Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından ise, “Valiliğimiz koordinesinde, tüm ilçelerimizde ürünlerin ani fiyat değişimleri, aşırı fiyat artışları ve stokçuluğa yönelik denetimler, her noktada ekiplerimiz tarafından kararlılıkla sürdürülüyor” paylaşımında bulundu.