Zabıta Ekipleri Bayram Öncesi Denetimleri Sıkılaştırdı
Silivri'deki zincir marketlerde yapılan denetimlerde 325 son kullanma tarihi geçmiş ürün imha edilmek üzere toplandı.
Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe genelindeki zincir marketlerde gerçekleştirilen kontrollerde, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlere odaklanıldı.
Yapılan denetimlerde 325 adet son tüketim tarihi geçmiş ürüne imha edilmek üzere el konulurken, ürünlerin etiket bilgileri, gramajları ve fiyat etiketleri de tek tek kontrol edildi. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için çalışmaların bayram süresince devam edeceği bildirildi.
Silivri Belediyesi yetkilileri, esnafa gerekli uyarıların yapıldığını belirterek, “Tüketici haklarını korumak ve halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.