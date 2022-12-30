Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'ndeki işletmeleri denetledi

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi Taksim İstiklal Caddesi’ndeki işletmeleri denetledi.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yılbaşı öncesi Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan işletmeler tek tek denetlendi. Saat 16.00 sıralarında başlayan denetimde işletmelerin ruhsatlarını, satışı yapılan ürünlerin bandrollerini, fiyat listeleri ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.