Zabıta ekipleri marketlere göz açtırmıyor

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki marketlere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri, Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, marketlerde fahiş fiyat ve raf ömrü denetimi yaptı. Ekipler, ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırıp son kullanma tarihlerini inceledi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini ifade etti. Başkan Oral, “Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz" diye konuştu.