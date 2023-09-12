Zabıta ekipleri okul önlerinde, çocuklar güvende

Kocaeli'de zabıta ekipleri, sınıflarına kavuşan öğrenciler için okul önlerinde gerekli tüm önlemleri aldı.

Zabıta ekipleri okul önlerinde, çocuklar güvende
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’de zabıta ekipleri, sınıflarına kavuşan öğrenciler için okul önlerinde gerekli tüm önlemleri aldı.

Tatilin ardından okullarına kavuşan öğrenciler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okul önlerinde tüm önlemleri aldı. Ekipler, okulların ilk gününden itibaren İzmit ve Gebze ilçesinde 25 personelle görev başındaydı. Okul önlerinde ve ana caddelerdeki kritik noktalarda görev yapan zabıta ekipleri, şehir içinde trafik probleminin yaşanmamasını sağladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı