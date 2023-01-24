Zabıta ekipleri pastaneleri denetledi

Başiskele ilçesinde toplum sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla, zabıta ekipleri tarafından pastaneler denetlendi.

Toplum sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan periyodik denetimler devam ediyor. Başiskele genelindeki gıda satışı yapan işletmeleri, imalathaneleri, lokantaları, fırınları, kuruyemişçileri, okul kantinlerini, ulusal ve yerel zincir marketleri periyodik olarak temizlik, fahiş fiyat ve ruhsat açısından denetleyen zabıta ekipleri, son olarak halk sağlığını korumak amacıyla pastaneleri denetledi. Genel temizlik ve hijyen konusunda denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kullanılan malzemelerin ve tüketime sunulan gıda ürünlerinin uygunluğu ve muhafazası konularında kontroller yaptı. Zabıta ekipleri, denetimler sonrasında tespit edilen eksiklikler konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.