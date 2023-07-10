Zabıta ekiplerinden denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, fırın, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satan esnaflara yönelik denetim yaptı.

Başta gıda ürünleri olmak üzere halkın her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki çeşitli kollarda hizmet veren esnaflara denetim yaptı. Ekipleri her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, denetimlerini düzenli olarak sürdüreceğini belirtti.