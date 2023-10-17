Zabıta ekiplerinden fırınlara denetim

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamuller işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için ilçe genelinde sık sık denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak fırın ve unlu mamul üretim ve satışı gerçekleştiren işletmeleri denetledi. Vatandaşların unlu mamulleri gönül rahatlığıyla tüketebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde fiyat, gramaj ve hijyen denetimleri yapıldı. Denetimlerde ayrıca genel temizlik, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve kişisel temizlik kuralları denetlenirken pişmiş ekmeklerde gramaj kontrolü de yapıldı. Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını tehdit edecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek istediklerini belirterek denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.