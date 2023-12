Zabıta ekiplerine biber gazı eğitimi

TAKİP ET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta ekipleri, Sakarya Emniyeti Müdürlüğü’ne bağlı polis memurlarından biber gazı kullanımı ve müdahale konusunda eğitim aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokakta vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için eğitim faaliyetleri ve iş geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir süredir teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçen Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bu kez Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’nden bir eğitim aldı. Eğitmen polis memurları, Büyükşehir ekiplerine biber gazı kullanımıyla ilgili detaylı bir anlatım yaptı. Biber gazının kullanılabileceği alanları, kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeleri ve gaz sıkma konusundaki pratik aşamaları anlatan polisler, Büyükşehir Zabıtası’na önemli tecrübeler kattı.

Verilen eğitimde ayrıca iletişim becerileri, halkla ilişkiler, kriz yönetimi ve güvenlik gibi konular işlendi. Acil durumlar için eğitilen zabıta ekipleri, sokakta daha kaliteli ve güçlü bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. Sokağın huzurunu sağlayan, vatandaşın haklarını her anlamda koruyan Büyükşehir Zabıtası kaliteyi her geçen gün artırıyor. Büyükşehir’den yapılan açıklamada eğitimlerin 3 gün süreceği ve her gün farklı konular üzerine anlatımların yer alacağı belirtildi.